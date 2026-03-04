Grande partecipazione ed emozione ieri sera per “Sottovoce con Pasolini”

Prosegue con successo la settimana culturale “Un Viaggio verso Sud con Pasolini”

Brindisi – Sta registrando un’ampia partecipazione di pubblico e un forte coinvolgimento emotivo la rassegna “Un Viaggio verso Sud con Pasolini”, in programma dall’1 all’8 marzo 2026 presso l’Ex Convento di Santa Chiara, sede del Santa Spazio Culturale e della Biblioteca del Vicolo del Comune di Brindisi.

Il progetto, promosso da Yeahjasi Brindisi APS (Circolo ARCI) all’interno del Santa Spazio Culturale e della Biblioteca del Vicolo, nasce come un attraversamento culturale della figura di Pier Paolo Pasolini nel segno del Sud, della memoria e della comunità. Mostre, concerti, letture in penombra, proiezioni e approfondimenti stanno restituendo al pubblico la complessità del poeta, regista e intellettuale, in un dialogo continuo tra passato e presente.

L’iniziativa si realizza con il patrocinio morale del Comune di Brindisi e del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, riconoscimenti che attestano il valore culturale e scientifico del percorso proposto.

A supporto dell’iniziativa collaborano attivamente:

l’Archivio Storico Benedetto Petrone APS, nella persona del presidente e archivista Antonio Camuso;

l’Associazione Culturale Il Garofano Verde APS;

l’APS Le Voci dell’Arte;

l’Ensemble Concentus di Lecce;

InChiostri, con il contributo del prof. Lele Amoruso;

la History Digital Library;

la Mondadori Bookstore di Brindisi;

le Cantine Risveglio, partner della serata “Sottovoce”.

L’intero progetto rientra inoltre nel percorso “Case di Quartiere” e nel programma nazionale “Brindisi Città che Legge”, rafforzando la dimensione comunitaria dell’iniziativa.

Il successo di “Sottovoce con Pasolini” 3 marzo 2026

Tra gli appuntamenti più intensi della settimana, la serata “Sottovoce con Pasolini” ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con la Biblioteca del Vicolo gremita e un’atmosfera di ascolto profondo e condiviso.

Tra libri, luci in penombra e calici di vino offerti dalle Cantine Risveglio, il pubblico è stato accompagnato in un percorso di letture e suggestioni che hanno restituito la forza poetica e civile di Pasolini in una dimensione intima e raccolta.

Un momento particolarmente apprezzato è stato quello delle letture interpretate dalle voci di Alessandra Zammillo, Lorenza Piccolo e Francesco Colella, capaci di condurre gli spettatori dentro la parola pasoliniana con intensità e sensibilità. Fondamentale anche il contributo culturale di Lele Amoruso e Antonio Camuso, che hanno arricchito la serata con approfondimenti e riferimenti storici.

Le immagini realizzate da Maurizio De Virgilis e Vladimir Frascaro hanno contribuito a documentare e raccontare l’atmosfera unica della serata, restituendo visivamente l’intensità dell’incontro.

La partecipazione attenta e numerosa del pubblico conferma il bisogno di spazi culturali capaci di generare riflessione, emozione e comunità, e rafforza il valore del percorso costruito all’interno dell’ex Convento di Santa Chiara.

I prossimi appuntamenti

La rassegna prosegue il 7 marzo con il concerto di pianoforte offerto dall’associazione “Le voci Dell’arte” sotto la direzione artistica del Maestro Roberto De Leonardis e si concluderà l’8 marzo con lo spettacolo “Canzoni in Forma di Rosa”, performance musicale dedicata al rapporto tra Pasolini e la cultura popolare del Sud.

La serata “CinePasolini”, inizialmente prevista per il 5 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.

Per consultare il programma completo:

www.bibliotecadelvicolo.it/pasolini