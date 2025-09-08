Grande partecipazione per i Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni



I Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi si sono conclusi con grande partecipazione. Dopo la celebrazione della S. Messa presieduta da don Pio Conte, Parroco del Santuario di Santa Maria degli Angeli, è partita la Processione con le Reliquie di San Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale, passando per l’incrocio dei corsi, verso il Santuario di Santa Maria degli Angeli, per concludersi in Cattedrale. Sono stati giorni intensi, durante i quali è stato importante condividere tutte le attività: le S. Messe, le Processioni, le visite guidate, gli approfondimenti storici e tutto quanto è stato organizzato con particolare attenzione. Anche per quanto riguarda la sicurezza, tutto ha funzionato al meglio. Sicuramente i momenti clou sono stati: la Processione a Mare con i fuochi pirotecnici e la Solenne Messa Pontificale. La Festa in onore dei Santi Patroni è attesa ogni anno con la voglia di condividere momenti importanti nel ricordo di due Santi che sono diventati testimoni e messaggeri del Vangelo, tutto nel segno della pace che, in questo periodo, è sicuramente la priorità. Tanti i momenti di preghiera e sicuramente da tenere a mente le parole del nostro Arcivescovo:”dobbiamo diventare ambasciatori di speranza”. Da stasera cala il sipario sui Festeggiamenti 2025, appuntamento all’anno prossimo! Anna Consales