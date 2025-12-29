Grande partecipazione per il Concerto di Natale “Notte di Luce” a cura dell’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS

“In questo tempo di Natale, vi invitiamo a fermarvi, a respirare e ad ascoltare la bellezza che parla senza parole. La musica diventa un linguaggio universale, capace di raccontare il mistero della nascita di Gesù con note, voci e silenzi che arrivano direttamente al cuore-Associazione Euterpe APS”. Presso la Parrocchia SS. Resurrezione, Brindisi, si è tenuto il concerto di Natale “Notte di Luce”,a cura dell’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS, per Solo, Coro Polifonico, Coro di voci bianche e Orchestra da camera. L’evento ha visto protagonisti: il Coro Polifonico e Orchestra da Camera “Mater Misericordiae”, il Coro In…Canto dell’ “I. C. “Casale”, con la solista Giuliana Maddalena Devicienti, soprano, diretti dal M° Anna Maria Sabino Pasquale. Un vero e proprio “viaggio musicale fatto di emozioni profonde, armonie avvolgenti e momenti di pura gioia”. Sono stati eseguiti i seguenti brani:”I cieli immensi narrano”; “O holy night”; “Andante dal concerto K.467; “Carol of the bells”; “Santa Claus is coming to Town”; “Deck the halls”; “Fantasia di valzer”; “A Natale puoi”; “White Christmas”; “Joy to the world”. Un concerto che è stato, anche, un’occasione per fare del bene, un gesto di solidarietà. Quest’anno è stato dedicato all’AIL- Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. È intervenuta Carla Sergio, Presidente di AIL Brindisi, che guida l’associazione nelle attività di sostegno alla ricerca e all’assistenza ai malati ematologici del territorio, collaborando strettamente con l’Ospedale Perrino. È intervenuto, inoltre, don Marco Candeloro, Parroco della Parrocchia SS. Resurrezione. Ha presentato la serata l’attrice Giampiera Di Monte. Sono stati ringraziati gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della serata: Marea Seaside Brindisi, Quaranta Caffè e Lacorte Impianti SRLS. Il concerto ha ottenuto il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi- Ostuni e del CSV-Centro di Servizio per il Volontariato di Brindisi. Ringraziamenti anche per il sostegno dei media partner “Brindisitime” e “Idea Radio nel Mondo”. Un evento unico, un momento di ascolto e condivisione da parte del numeroso pubblico presente. Tanti sono stati gli applausi. Foto e video di Francesco Lacorte. Anna Consales