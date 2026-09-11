Grande partecipazione per il concerto “I You We/ Io Tu Noi”



Presso la Sala del Museo Archeologico Ribezzo, Brindisi, si è tenuto il concerto “I You We / Io Tu Noi”, un evento organizzato da A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade-Casa di Quartiere Accademia degli Erranti e il Museo Archeologico Ribezzo. Uno spettacolo interdisciplinare che ha visto protagonista l’ensemble bavarese MCMG (Munich Contemporary Music Group) con la pianista Eka Kuparadze, la flautista Karina Erhard e il bassista Georg Karger, affiancato dalla vocalist e performer tedesca Julia Wahren. Il concerto, con la direzione artistica del maestro e compositore Biagio Putignano, è riuscito a coinvolgere attivamente il numeroso pubblico presente con dinamiche interattive e improvvisazioni guidate. Sono state eseguite composizioni firmate da autori georgiani, tedeschi e dagli stessi interpreti del gruppo, un progetto nato per creare un ponte culturale e artistico tra diverse tradizioni musicali europee. “Dove finisce l’io e dove inizia il noi? Una performance particolarmente apprezzata e tanti sono stati gli applausi. Anna Consales