Grande partecipazione per il Corso di ‘Presepe nel Setaccio’

Presso i locali della Parrocchia Santissima Resurrezione, rione Cappuccini, Brindisi, dal 20 al 22 settembre 2024 si è tenuto un corso tecnico pratico di “Arte Presepiale nel Setaccio”, a cura del rinomato Maestro presepista Gennaro Cerqua, vicepresidente A. I. A. P., (Associazione Italiana Amici del Presepio di Forlì). Il corso, organizzato dall’Associazione Laici Amore Misericordioso, gruppo di Brindisi, unitamente alla Parrocchia SS. Resurrezione, ha riunito appassionati e artisti locali, offrendo un’immersione nella tradizione artigianale del presepe napoletano. Il Maestro Cerqua è ritornato a Brindisi dopo il successo dei primi due corsi che aveva già tenuto in città. Durante i tre giorni, i partecipanti hanno appreso tecniche di lavorazione dei materiali, riportando in vita la sacra rappresentazione della Natività attraverso il metodo del setaccio. Il presepe è stato realizzato all’interno di un classico setaccio in legno. L’evento ha celebrato non solo l’arte, ma anche il valore culturale e spirituale del presepe nella comunità locale. Il maestro Cerqua ha arricchito il corso con aneddoti e segreti della tradizione partenopea, trasmettendo la passione per un’arte antica che, grazie a iniziative come questa, continua a tramandarsi di generazione in generazione. Sicuramente una bella opportunità di calarsi in un’arte così particolare e, soprattutto, una riscoperta delle tradizioni che, a volte, anche a causa della vita frenetica, si vanno perdendo. Anna Consales