Grande partecipazione per il quarto appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si è tenuto il quarto appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock’:”Brindisi City Rockers”. Il concerto è stato curato dalla Scuola di musica “Music Planet”, un omaggio al rock classico che abbraccia decenni di musica leggendaria. Gli allievi e gli insegnanti della scuola hanno dato vita a un concerto con un repertorio di 17 brani che hanno attraversato i grandi nomi del rock. È intervenuto Gianluca Bozzetti, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, che, ancora una volta, si è mostrato entusiasta per il successo di una Rassegna che ha fortemente voluto e che, ad ogni appuntamento, conferma la validità di un progetto che porta il rock nel Teatro e dà la possibilità a giovani artisti di esibirsi. Una serata speciale, con gli spettatori che sono stati coinvolti in un’esperienza unica. Tantissimi gli applausi al termine di ogni esibizione. Anna Consales