Grande partecipazione per il quinto appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto il quinto appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”:”New Wave Unplugged”, a cura della Scuola di Musica “Radici Music Factory”. Grande partecipazione di pubblico per un concerto con alcuni brani simbolo degli anni ottanta riletti in chiave acustica. È intervenuto Gianluca Bozzetti, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, che, come sempre, ha mostrato grande soddisfazione per il successo di una Rassegna che conferma la validità di un progetto che porta il rock nel Teatro e permette ai giovani artisti, accompagnati dai loro Maestri, di esibirsi in una location così prestigiosa. Gli anni ottanta sono stati il decennio in cui la tecnologia ha riscritto il lessico del pop Internazionale. Suono, produzione, immagine e distribuzione cambiano per sempre. Ogni esibizione è stata accolta da applausi da parte di un pubblico che ha ascoltato con entusiasmo brani famosi. Anna Consales