Grande partecipazione per il settimo appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si è tenuto il settimo appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”: “Icon”, a cura della Scuola di Musica “Music Planet”, attiva a Brindisi da diversi anni. La scuola si occupa di formazione musicale per bambini, ragazzi e adulti. Un viaggio del pop e del rock dagli anni Settanta a oggi, con il pop che è melodia che resta in testa e il rock che si può considerare “qualcosa” che non ti fa stare fermo, due generi che hanno raccontato il mondo, dando voce a chi sale su un palco e ha qualcosa da dire. Quando pop e rock si incontrano, nasce un’icona. Sono stati eseguiti brani che hanno fatto la storia, dai Queen ai Cure, gli U2, i Police, Lucio Battisti e tanti altri. Il concerto è stato un vero e proprio omaggio alle icone della musica. Una Rassegna molto seguita, un progetto che porta il rock nel Teatro e permette ai giovani artisti, accompagnati dai loro Maestri, di esibirsi in una location così prestigiosa. Ogni appuntamento della Rassegna è una conferma della validità di un’idea vincente che richiama sempre un pubblico di appassionati e curiosi. Anna Consales