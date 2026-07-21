Grande partecipazione per la Festa di San Lorenzo da Brindisi 2026

Presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli, Brindisi, in occasione della Solennità di San Lorenzo da Brindisi, Dottore della Chiesa e Compatrono della città, si è tenuta una Santa Messa presieduta da don Francesco Rosario Pellegrino, Vicario Generale. Al termine della Messa, è partita la Processione, con il Simulacro e le reliquie del Santo, che si è conclusa con un omaggio floreale presso la statua di San Lorenzo. I festeggiamenti erano iniziati il 18 luglio e si concluderanno il 22 luglio con la Giornata del Ringraziamento. Tutte le sere la S. Messa è stata preceduta dalla recita del S. Rosario. La Chiesa cattolica celebra la memoria liturgica di San Lorenzo da Brindisi il 21 luglio, nonostante il Santo sia morto il 22 luglio, per evitare la coincidenza con la festa di Santa Maria Maddalena, celebrata, appunto, il 22 luglio. Tutto è stato organizzato con attenzione ed entusiasmo dall’Associazione “San Lorenzo da Brindisi” e sono stati in tanti i fedeli che hanno voluto condividere queste giornate in onore del nostro San Lorenzo da Brindisi, considerato una delle personalità che hanno dato maggiore prestigio internazionale alla città. San Lorenzo viene ricordato non solo come un grande Santo, ma anche come uno dei più importanti intellettuali e diplomatici del Seicento europeo. “San Lorenzo da Brindisi, il poliglotta d’Europa che guidò la vittoria con il crocifisso in mano”. Anna Consales