Grande partecipazione per la seconda tappa della Benefit Competition



Presso la sede di Brindisi della Camera di Commercio di Brindisi-,Taranto, si è tenuta la seconda tappa della Benefit Competition, challenge nazionale. L’evento è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il supporto di Invitalia, per valorizzare le imprese che uniscono innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale. Un’iniziativa molto interessante che ha visto tante candidature esaminate da un Comitato di valutazione nominato dal MIMIT. Per la tappa di Brindisi sono pervenute 78 candidature da tutto il paese, una conferma dell’interesse che l’iniziativa ha suscitato su scala nazionale. Durante la tappa di Brindisi si sono sfidate le 10 imprese preselezionate che hanno presentato le proprie iniziative di fronte a una qualificata giuria territoriale. Le tre vincitrici della tappa brindisina saranno ammesse alla fase finale che si terrà all’inizio del 2027, a conclusione delle cinque tappe territoriali. Dopo un momento di accoglienza e welcome coffee, sono ufficialmente iniziati i lavori con gli interventi di: Vincenzo Cesareo, Presidente Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, e Azzurra Marchesano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ha introdotto e moderato l’incontro Claudia Senesi, Segretaria Generale Camera di Commercio di Brindisi-Taranto.

Tanti e interessanti gli interventi che hanno fatto seguito, riguardanti il ruolo delle Società Benefit nello sviluppo economico e sociale del territorio. Un numeroso pubblico ha seguito i lavori con interesse e attenzione. Importante la presenza di alcuni studenti delle scuole superiori particolarmente coinvolti dall’argomento. Un evento di tiratura nazionale, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha scelto proprio Brindisi come sede della seconda tappa. Anna Consales