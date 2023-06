GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 2023

In occasione della Solennità del Corpus Domini 2023, SS Corpo e Sangue di Cristo, S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, ha celebrato la S. Messa presso la Basilica Cattedrale di Brindisi. Il Coro Polifonico Arcivescovile San Leucio ha reso ancora più suggestiva la celebrazione. “La Solennità del Corpus Domini è stata voluta dalla Chiesa proprio perché i suoi figli potessero esprimere la loro lode a Cristo con sonorità di voce, con pienezza di amore, con sobria giocondità di giubilo, sit laus plena, sit sonora, sit jucunda, sit decora-San Paolo VI Papa”. Dopo la celebrazione della S. Messa, da piazza Duomo, è partita la Processione secondo l’itinerario stabilito. Tutti coloro che abitano le vie di questo itinerario sono stati invitati ad ornare i balconi e le strade, in segno di onore al Santissimo Sacramento. Anche quest’anno l’Arcivescovo non porterà il SS. Sacramento in groppa ad un cavallo parato, evento unico nel suo genere, che ha origine nel 1254. La tradizione è stata interrotta nel 2018, dopo la rovinosa caduta da cavallo di S. E. Mons. Domenico Caliandro durante la Processione del cavallo parato del 3 giugno 2018. Una terribile caduta che gli procurava ferite importanti. Senza tralasciare l’importanza della storia, è stato deciso di non dare seguito alla tradizione e, quindi, Mons. Intini a piedi per le vie della città reggendo il Santissimo Sacramento. Come ogni anno, i brindisini hanno partecipato con devozione, pregando per tutto il percorso. Presenti le autorità e le varie Associazioni Religiose. La Solennità del Corpus Domini è festa di precetto, chiude il ciclo delle feste del periodo post Pasqua e celebra il mistero dell’Eucaristia istituita da Gesù nell’ultima cena. Il Corpus Domini, ovvero il Corpo e Sangue di Cristo, ricorda proprio la presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia. Anna Consale