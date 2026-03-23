Grande partecipazione per la Via Crucis nel porto di Brindisi



La Via Crucis nel porto di Brindisi, giunta alla VI edizione, anche grazie alle buone condizioni meteo, ha visto la partecipazione di tante persone che hanno voluto seguire uno spettacolo indimenticabile che ogni anno affascina e coinvolge. La Processione, su iniziativa della Parrocchia Cattedrale di Brindisi con tutte le Parrocchie cittadine, in collaborazione con diverse realtà della vita portuale, ci prepara alla Santa Pasqua, ormai imminente, con la possibilità di vivere l’itinerario spirituale della Passione di Gesù Cristo, in quello che è il luogo iconico della città: il porto. Grande è stato l’impegno di don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, nell’organizzazione di un evento così importante. La Via Crucis è partita dalla Scalinata Virgilio per toccare, poi, i luoghi più rappresentativi del porto interno. La Capitaneria di Porto ha messo a disposizione una motovedetta per ospitare il Crocifisso e i religiosi al seguito, mentre i cittadini hanno seguito la Processione dalle banchine del lungomare. Presenti i volontari di diverse associazioni, le forze dell’ordine e la polizia locale. Le meditazioni hanno preso spunto dalla riflessione sulla Giornata dei Missionari Martiri con il titolo “Gente di Primavera. La Processione è stata trasmessa in diretta dall’emittente Antenna Sud Extra. Un ringraziamento alla Capitaneria di Porto, il Comando dei Vigili del Fuoco, la Marina Militare, la Prefettura, i pescatori e alcune attività produttive. Anna Consales