Grande partecipazione per la visita guidata “Brundisium ai tempi di Virgilio”



Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione delle Giornate Virgiliane, Appia Day 2026, si è tenuta una visita guidata sul tema:”Brundisium ai tempi di Virgilio”, a cura dell’Associazione “Le Colonne”. L’A. P. S. Brindisi e le Antiche Strade, in attesa di celebrare l’Appia Day (1-4 ottobre), ha voluto offrire alla cittadinanza alcuni appuntamenti per riscoprire il legame con Virgilio. Luana Convertino, Associazione “Le Colonne”, ha incontrato i partecipanti alla visita in Piazza Sottile-De Falco e ha introdotto l’argomento con la storia della città terminale della Regina Viarum. È seguita, quindi, la visita all’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, la Brindisi romana che vive sotto la struttura moderna del Nuovo Teatro Verdi. L’area archeologica è uno degli esempi più affascinanti di integrazione tra urbanistica contemporanea e conservazione del patrimonio storico. Il teatro con la platea, il palcoscenico e, sotto, la vita quotidiana di tantissimi anni fa. È seguita la visita all’area archeologica presso Palazzo Guerrieri, un luogo che riesce a mantenere viva la propria memoria storica e architettonica con reperti che spaziano dall’età romana fino a quella medievale e moderna. L’incontro, conclusosi presso le Colonne Romane, è stata arricchito dalle letture tematiche di Stefania Savarese e Carmen De Stasio che hanno saputo coinvolgere i presenti. Suggestiva la presenza dei rievocatori storici “Brvndisivm Historica APS”. Anna Consales









