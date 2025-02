Grande partecipazione per l’evento “Slow Art” presso il Castello Alfonsino

Domenica 9 febbraio, presso il Castello Alfonsino- Forte a Mare di Brindisi, si è tenuto un evento molto particolare che ha richiamato tante persone che si sono lasciate coinvolgere dal metodo “Slow Art”, con una visita guidata lenta, a cura dell’Associazione”Le Colonne”, fortemente voluta dalla Presidente, dott.ssa Anna Cinti. Il dott. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”, li ha guidati dal portale manierista, ai camminamenti di ronda fino a giungere all’area della macchia mediterranea, riuscendo a coinvolgere tutti in un’esperienza veramente unica. Il movimento “Slow Art” nasce negli Stati Uniti proprio per contrastare i ritmi veloci della vita moderna, che non lascia tempo all’osservazione approfondita di tutto il bello che ci circonda. Osservare lentamente, è stato questo l’obiettivo della visita guidata che ha permesso di concentrarsi sui particolari del luogo di cultura, così da provocare emozioni e approfondimenti. Una giornata particolare alla ricerca di una visione diversa delle bellezze che abbiamo la fortuna di avere a disposizione. Un’esperienza che, sicuramente, verrà ripetuta così da permettere ad altri di condividere una visita guidata lenta. L’arte merita un approccio differente perché non è possibile osservare tutto velocemente e rimanere indifferenti alla bellezza. Rallentiamo i ritmi, non pieghiamoci allo stress che la vita moderna ci impone. Anna Consales