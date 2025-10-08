Grande partecipazione per lo spettacolo del 4 ottobre presso la RSA “Il Focolare” di Brindisi



Sabato 4 Ottobre 2025, presso la RSA “Il Focolare ” Casa di Riposo di Brindisi, si è tenuto uno spettacolo organizzato dal Promotore Giuseppe Coppolino , dell’associazione teatrale ” Atto Terzo” di Mesagne diretta da Tony Bottazzo. Gli ospiti, raggiunti da parenti ed amici, hanno potuto godere di una breve e spassosa rappresentazione, seguita da letture tutte divertenti ed improntate alla leggerezza ben accolta dal pubblico che, nell’ospitale teatro della struttura, si è raccolto con partecipazione e calore. Lo scopo, nelle intenzioni dell’organizzatore dell’evento e degli attori e amici intervenuti, era quello di creare un momento di svago e spensieratezza in più rispetto a quelli già promossi dal Direttore Gestionale Stefano Agrimi e dalla Direttrice Sanitaria Filomena Maffullo, mettendo a disposizione il proprio entusiasmo in una iniziativa degna di nota e, visti i consensi, sicuramente da replicare in futuro, magari con la partecipazione ancora più diretta degli ospiti intenzionati a cimentarsi in piccole parti teatrali. Una iniziativa, quella promossa dagli organizzatori e accolta con entusiasmo dai responsabili de “Il Focolare”, lodevole e che non deve rimanere nel silenzio perché gli anziani, troppo spesso dimenticati e trascurati dal mondo sempre più veloce e distratto, rappresentano le nostre fondamenta e i nostri affetti legati alle origini. E poi, gli spettacoli sono apperti a tutti coloro che vorranno condividere una esperienza diversa, che farà riflettere sulla necessità di rallentare e guardare con affetto ad una fase della vita, quella della terza età, da rispettare e accogliere.