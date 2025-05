Grande partecipazione per l’ultimo appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”

Grande partecipazione ed entusiasmo per l’ultimo appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”:”Schools of Rock, Brindisi suona insieme: la comunità rock”. Una bella sorpresa per il numeroso pubblico presente che è stato accolto direttamente sul palcoscenico. Ha condotto la serata il giornalista Mimmo Saponaro. Un’atmosfera veramente bellissima per una serata eccezionale che ha visto la partecipazione dei maestri di tutte le scuole musicali che hanno aderito al progetto facendo esibire tanti nuovi talenti. Un evento improntato alla collaborazione e alla condivisione che ha regalato ai presenti emozioni indimenticabili, con brani che hanno fatto la storia del rock. Ritmi travolgenti che hanno coinvolto tutti. È intervenuto Gianluca Bozzetti, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, che ha ringraziato tutti i presenti per avere partecipato ai vari appuntamenti di un progetto nuovo che è riuscito a portare il rock nel Teatro riuscendo, così, ad attrarre i giovani. Si spera che una Rassegna dedicata a questo genere possa diventare un appuntamento da ripetere annualmente. Anna Consales