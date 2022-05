GRANDE SODDISFAZIONE PER LA CONFERMA DELLE BANDIERE BLU IN PROVINCIA DI BRINDISI

“Anche quest’anno la Puglia si conferma protagonista del mare pulito con le sue 18 Bandiere Blu e i 7 approdi turistici.

In Provincia di Brindisi restano confermate le Bandiere Blu a Fasano, Ostuni e Carovigno oltre all’approdo turistico Marina di Brindisi.

Un plauso alle Amministrazioni comunali e ai soggetti che operano in materia di sensibilizzazione ambientale, impegno sociale e inclusività, questi ultimi nuovi parametri di valutazione, in linea con l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In particolare un plauso a tutti gli operatori, ai balneari, agli enti che si impegnano per la bellezza e il rispetto dell’ambiente costiero e marino, primo fra tutti nel nostro territorio la Riserva naturale di Torre Guaceto.

Il Gruppo ‘CON’ si è già occupato di incontri tematici su turismo e turismo accessibile in Puglia.

Un turismo che ha puntato tanto sull’ imprescindibile elemento mare e che ora, accompagnato da altri fattori chiave come cultura e gastronomia, non può che rafforzare la sua competitività.

Il riconoscimento della FEE premia come ogni anno le località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi delle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente).

L’incremento nazionale dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, ben 210 – con 14 nuovi ingressi e 82 approdi portuali premiati – dimostrano che rimane giustamente alto l’interesse per il mare e la sostenibilità ambientale”.

Alessandro Leoci

Consigliere Regione Puglia