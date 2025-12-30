Grande successo anche per la 3° edizione Gala dello Sport della“Uniti per lo Sport”

Grande successo anche per la III Edizione Gala dello Sport della A.S.C.R. “Uniti per lo Sport” Brindisi. il Presidente Carmine Iaia premia atleti e società sportive “Assegnare un riconoscimento per i tanti sacrifici di società, atleti e famiglie sprona al perseguimento di risultati sempre migliori. Anche questo serve per fare rete!”.

Una mattinata intensa e partecipata ha celebrato il valore dello sport brindisino con la terza edizione del “Gala dello Sport”, promosso dall’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo Sport”. L’evento si è svolto sabato 27 dicembre 2025 nella sala congressi dell’Hotel Orientale di Brindisi, nel cuore del centro storico, registrando una significativa presenza di dirigenti, tecnici e atleti del territorio. L’iniziativa, nata proprio con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento fondamentale di salute, benessere e crescita personale, oltre che come veicolo di inclusione sociale e sviluppo del territorio, si inserisce in un contesto in cui spesso le eccellenze sportive compiono sforzi indifferenti per vedere riconosciuti i propri meriti. Tutto questo vuole essere di ausilio per rafforzare il legame tra atleti, società e territorio, promuovendo una cultura sportiva che sappia sostenere i talenti locali.

L’incontro, guidato dal giornalista Nico Lorusso, responsabile della comunicazione dell’associazione, ha visto gli interventi del maestro Carmine Iaia, presidente di “Uniti per lo Sport”, e del dott. Stefano La Palma, commercialista ed esperto di fiscalità sportiva. Dopo i saluti istituzionali e il contributo di riflessione affidato a Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi, la mattinata è proseguita con la cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti alle ASD e SSD affiliate e agli atleti che si sono distinti per risultati e impegno nel corso dell’anno 2025.

“Il messaggio che abbiamo voluto lanciare – ha dichiarato il maestro Carmine Iaia – è quello che tutti i sacrifici compiuti durante l’anno sportivo dalle associazioni e in particolare da dirigenti, maestri, istruttori, allenatori e soprattutto dagli atleti non restano vani, soprattutto perché i risultati arrivano e spesso sono notevoli, senza dimenticare anche l’importante figura dei genitori che su questo aspetto giocano un ruolo importante. Sappiamo che il semplice fatto di riconoscere e certificare alla fine dell’anno tutti questi sforzi come se si chiudesse un capitolo per poi iniziarne un altro, è una bella circostanza e permette anche di avere la percezione della rete che si è creata tra le tante società sportive tesserate con ‘Uniti per lo Sport’ che pure lavorano in discipline totalmente diverse tra loro. Da maestro di boxe, quando ho assunto la responsabilità di premiare le associazioni nell’ambito di un Galà annuale, ero ben consapevole di riuscire a dare, con questo riconoscimento, un motivo d’orgoglio vogliono e forti speranze peri l futuro e soprattutto ci fa capire che quando uno ci mette l’impegno arrivano sempre ai risultati. Il continuo impegno della nostra associazione che vede la piena collaborazione di professionisti come il giornalista Nico Lorusso ed il commercialista Stefano La Palma è oneroso ma non ci spaventa. Ho inoltre gradito in questo Galà la presenza del Presidente di Confindustria Brindisi Giuseppe Danese, e quella istituzionale di consiglieri comunali Lucia Vantaggiato, Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Diego Rachiero con cui abbiamo continui dialoghi per le realtà che rappresentiamo!”