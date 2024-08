Grande successo di pubblico ieri alla prima edizione di Mesagne Piano Night

Grande successo di pubblico ieri alla I edizione di Mesagne Piano Night. Già dal pomeriggio i cinquanta pianisti provenienti da tutta Italia hanno invaso il centro storico di Mesagne insieme ai tanti accompagnatori. Un vero e proprio festival del pianoforte in cui le note hanno risuonato per ben undici ore di musica nella Chiesa di Sant’Anna, nella Chiesa Madre e nel castello Svevo. Le avverse condizioni meteorologiche non hanno scoraggiato il numeroso pubblico che già dalle ore 19 ha potuto godere della buona musica. Ad esibirsi giovanissimi, giovani e non artisti emergenti e artisti già affermati, dalla musica classica alla musica pop, dalla musica jazz alla musica contemporanea.

“Questo sarà un evento che negli anni crescerà e che diventerà il fiore all’occhiello di Mesagne, non è una garanzia ma una certezza: il prossimo anno, grazie alla collaborazione con altre istituzioni, Mesagne Piano Night ritornerà con un programma ancora più ricco ” ha affermato il consigliere Marco Calò con delega alla cultura e allo spettacolo.

La straordinaria professionalità del direttore artistico maestro Giampaolo Argentieri ha garantito un’organizzazione impeccabile.”Tanti pianisti sono arrivati da fuori, ma molti anche dal territorio brindisino. Per noi motivo di grande orgoglio perché vuol dire che il territorio pullula di giovani artisti e di buona musica” ha affermato il maestro Argentieri. Un ringraziamento particolare alla Proloco di Mesagne che ha organizzato per tutti gli ospiti delle visite turistiche della città.

Al prossimo anno dunque, con una seconda edizione ricca di sorprese.