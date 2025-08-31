Grande successo per “Absolutely Morricone”, il concerto per pianoforte di Gilda Butta’

“Absolutely Morricone”, un evento veramente eccezionale, presso l’ex Convento Santa Chiara- Santa Spazio Culturale, con un pubblico delle grandi occasioni. Gilda Butta’, pianista raffinata e molto nota, interprete di fiducia del grande M° Ennio Morricone, orgoglio italiano nel mondo, con il quale ha lavorato per 25 anni, ha tenuto un concerto veramente bellissimo. La pianista, di levatura Internazionale, ha eseguito le indimenticabili colonne sonore di film famosi e le composizioni “assolute”, pensate per il pianoforte e affidate proprio a lei dal grande Maestro.

Gilda Butta’ è una solista capace di muoversi felicemente sulla linea di confine tra ambiti musicali diversi. L’evento, il primo della Rassegna “Piano B”, che comprende altri due concerti con pianisti molto famosi, è stato organizzato da Adriatic Music Culture eAPS Poseidhome- La Casa del Mare, con il sostegno della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e del Comune di Brindisi e la collaborazione del Polo Biblio-Museale di Brindisi e di Yeahjasi Santa spazio culturale. Sponsor ufficiale della manifestazione Enel. Nonostante le condizioni metereologiche pessime, in tantissimi non hanno voluto rinunciare alla magia che Gilda Butta’ ha saputo regalare con la sua musica. Una serata speciale con una grande artista nel segno del mitico Ennio Morricone. Anna Consales