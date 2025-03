Grande successo per “Amanti” al Verdi con Massimiliano Gallo

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andata in scena la commedia “Amanti”, di Ivan Cotroneo, con Massimiliano Gallo. Una commedia, in due atti, brillante e molto coinvolgente, con tanta ironia e momenti imbarazzanti, ma anche tematiche su cui riflettere, come l’amore, il tradimento, il sesso, il matrimonio, la “confusione” sentimentale e tanto altro, sempre alla ricerca della felicità. Massimiliano Gallo, attore molto amato per le serie TV che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, ha dato vita a una performance irresistibile, confermando, ancora una volta, la sua grande capacità interpretativa. Il numeroso pubblico presente si è divertito e ha applaudito ripetutamente. È la storia di Giulio e Claudia, entrambi sposati e in crisi, ed entrambi pazienti della dott.ssa Cioffi che, ovviamente, è all’oscuro della loro relazione iniziata proprio nell’androne del suo palazzo. Situazioni imbarazzanti si susseguono fino all’epilogo non scontato. Claudia scopre di aspettare un bambino e sarà proprio questo a sconvolgere tutto. Molto bravi anche i quattro attori che lavorano con Gallo: Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia. Una serata veramente speciale che si è conclusa con Massimiliano Gallo molto emozionato che ha ringraziato il pubblico e ha voluto un selfie per ricordare l’evento. Anna Consales