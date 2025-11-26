Grande successo per “Benvenuti in Casa Esposito” che ha ufficialmente inaugurato la stagione 2025-26 del Verdi e grande professionalità nell’affrontare una situazione complicata!

Con la commedia “Benvenuti in Casa Esposito” è stata ufficialmente inaugurata la nuova stagione teatrale 2025-26 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. La performance, diretta da Alessandro Siani e basata sull’omonimo romanzo di Pino Imperatore, ha visto in scena uno strepitoso Giovanni Esposito che, con un cast eccezionale, ha coinvolto il numeroso pubblico presente. La tipica comicità napoletana in una commedia che è riuscita ad affrontare il tema della malavita in un modo nuovo, regalando risate e riflessioni importanti. Dialoghi irresistibili e tanti colpi di scena che sono riusciti a focalizzare gli aspetti più ridicoli della criminalità riuscendo a realizzare, così, una vera e propria parodia sulla camorra. All’inizio del secondo tempo, però, Giovanni Esposito interrompe tutto, si accendono le luci e si capisce che sta succedendo qualcosa. Un signore si è sentito male e sono partiti immediatamente i soccorsi. Grande professionalità dimostrata dallo staff della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e grande professionalità dell’attore che, quando la situazione si è normalizzata, ha ripreso la performance con entusiasmo. Un ottimo inizio di stagione per il Verdi e tanti sono stati gli applausi al termine della commedia. Il Teatro Verdi è stato riconsegnato alla città dopo un importante intervento di riqualificazione che ha come fine quello di unire l’area archeologica al teatro rendendo più agevole l’accessibilità anche in considerazione delle problematiche dei diversamente abili e tanto altro. I lavori non sono stati ancora terminati e, sicuramente, offriranno un teatro con ulteriori possibilità di fruizione anche da parte delle varie associazioni. Un Teatro per tutti e di tutti! Prossimo appuntamento il 3 dicembre con “Iliade- Il Gioco degli Dei”.

Anna Consales