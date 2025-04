Grande successo per “Dono e Mistero”, il concerto-meditazione in memoria di San Giovanni Paolo II

“La musica è un dono che ci permette di entrare in contatto con il divino, di esprimere le nostre emozioni più profonde e di rendere grazie per il dono della vita e della fede- San Giovanni Paolo II”. Presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, si è tenuto un evento speciale:”Dono e Mistero”, un concerto-meditazione ispirato all’omonimo libro del Santo Padre e al suo cammino di fede che ha toccato il cuore di milioni di persone. Un modo per celebrare la memoria e l’eredità spirituale di San Giovanni Paolo II, in occasione del XX anniversario del suo ritorno alla Casa del Padre. Un concerto meditazione con il Coro Polifonico Mater Misericordiae diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale, con il Soprano Giuliana Maddalena Devicenti; il M° Gilda Ciaccia al violino; il M° Giovanna Tricarico all’organo, e l’attrice Giampiera Di Monte voce narrante. Sono stati eseguiti i seguenti brani: “Inno Ufficiale del Giubileo”- (P. Sequeri- F. Meneghello); “Totus Tuus”- (M. Frisina); “Aprite le porte a Cristo”- (M. Frisina); “Chi ci separerà”- (M. Frisina); “Padre di Misericordia”- (M. Frisina); “Jesus Christ, You Are My Life”- (M. Frisina). È intervenuto don Marco Candeloro, Parroco della Parrocchia SS. Resurrezione. Ha presentato la serata la giornalista Anna Consales. Tantissimi gli applausi, e il Coro Polifonico Mater Misericordiae, con il M°Anna Maria Sabino Pasquale, ha voluto regalare un bis molto apprezzato. Una serata veramente magica, con musica e meditazioni. Un omaggio a San Giovanni Paolo II. Foto e video di Francesco Lacorte, (Francis Will).