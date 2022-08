GRANDE SUCCESSO PER “DUEMILA LIKE”, IL NUOVO SINGOLO DI RACHELE LIUNI

“Duemila Like” è il nuovo singolo di Rachele Liuni, cantante brindisina, nota al pubblico per il suo brano inedito: “Tu mare lo sai” uscito nel 2018.

La canzone “Duemila Like” è nata nell’Aprile 2020, “un anno che non dimenticheremo facilmente, un anno in cui si ballava e cantava sui balconi, l’anno del Sanremo senza pubblico, dove l’estate che si avvicinava era una gigantesca incognita e si bramava il mare, il sole e la normalità”.

“Duemila Like” non è solo una canzone, è un inno alla speranza, alla libertà, al ritrovarsi, al festeggiare la vita che va avanti.

La musica e il testo sono della stessa Miriam Liuni.

Diretto e prodotto da AR production.studio di Alfredo Rizzo,

Etichetta Discografica: Sorridi Music

Edizioni Musicali: Magilla Spettacoli. Rachele vuole ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto questo, in particolare la sua famiglia, Miriam Liuni, Marco Liuni e il suo collaboratore musicista, Amedeo Olimpio.

Vuole, inoltre, ringraziare di cuore tutti gli sponsor che hanno supportato il suo progetto:

-LOCANDA SAN LORENZO di Alessandro Carrisi

MAMACITA LATIN DANCE SCHOOL direzione artistica Deborah Zecca e Alex Elegguà

Negozio FRANCIOSO di Sabina Sportelli

Negozio FRANCIOSO di Sabina Sportelli BEACH ONE

QUE LOCURA di Ilaria De Carlo

CM STUDIO di Claudia Trapanese

CAPELLI DIVERSI di Roberto Rollo

VISTA MARE Petit Lounge Bar

MED SERVICE s.r.l

OTTICA DE MARCO di Loredana DE Marco

GLUTI…NO! s.r.l

BAR GINO -NEVERENDINGCOMIX la fumetteria di Brindisi

FASHION HAIR di Davide My. Qui, di seguito, il link del video che ha già avuto moltissime visualizzazioni:

https://youtu.be/hty29fssmE0

Rachele è una giovane cantante brindisina molto apprezzata e che, sicuramente, avrà un futuro pieno di successi. Anna Consales