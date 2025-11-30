Grande successo per “Giallo e Nero di Puglia”, finale concorso inediti 2025



Presso Santa Spazio Culturale, ex Convento Santa Chiara di Brindisi, si è tenuta la fase finale del concorso letterario nazionale inediti 2025 “Giallo e Nero di Puglia”, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi. Il concorso coinvolge autori, lettori e scuole del territorio ed è dedicato al genere giallo-noir-thriller, un’occasione imperdibile per la nostra regione che, spesso, viene scelta come location per tante fiction del genere e, quindi, sede ideale per un festival noir. Un evento che riesce a promuovere l’importanza della lettura ed è aperto a tutti i generi del noir. Nella serata conclusiva, Giorgia Lepore ha presentato il suo libro:”Forse è così che si diventa uomini”, un’altra storia che vede protagonista l’ispettore Gerri Esposito alle prese con un caso di omicidio da risolvere. A dialogare con l’autrice, Regina Cesta, coordinatrice dell’evento, Franco Legni e gli studenti del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” e I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi, ospiti eccezionali di una serata particolarmente entusiasmante, soprattutto grazie ai ragazzi che sono intervenuti con domande interessanti, riuscendo, così, a confrontarsi con l’autrice. La manifestazione ha visto, anche, la partecipazione straordinaria dell’attore tarantino Giulio Beranek, noto per avere interpretato il poliziotto Gerri Esposito nella serie “Gerri”, tratta, appunto, dai romanzi di Giorgia Lepore. Gli studenti sono stati i veri protagonisti dimostrando, così, di essere stati realmente coinvolti dalla lettura del libro che ha provocato in loro interesse e curiosità. Sicuramente un nuovo modo di concepire un incontro con un autore. Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha focalizzato l’importanza del coinvolgimento delle scuole e ha ribadito il desiderio che il concorso possa essere ancora più valorizzato e che nel giro dei prossimi tre anni possa crescere ulteriormente e diventare importante a livello nazionale. La serata si è conclusa con la premiazione del romanzo inedito di Diego Pelizza. Anna Consales