Grande successo per il “Certamen Brundusinum” al Liceo Classico Marzolla

Si e’ conclusa in mattinata, presso il Liceo Classico B. Marzolla di Brindisia prima edizione del “Certamen Brundusinum” dal tema dalla “Via Appia al Mare Nostrum”. L’obiettivo era valorizzare la cultura classica latina, molto viva a Brindisi in epoca romana, con una gara tra 40 studenti provenienti da tutta Italia. Presenti le massime autorita’ civili e militari. E’ intervenuto l’assessorato regionale Sebastiano Leo. Grossa soddisfazione per la direttrice scolastica del Liceo Classico, prof. ssa Carmen Taurino. Questa iniziativa diventera’ appuntamento fisso di fine anno scolastico. Ieri, c’e’ stata una visita guidata presso le strutture storiche e artistiche più importanti della città, con gli studenti del Liceo Classico Marzolla nelle vesti di “Cicerone”.