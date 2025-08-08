Grande successo per il Concerto all’alba con Mirko Signorile per “Verdi in Città”



Nell’ambito della Rassegna teatrale e musicale “Verdi in Città”, nel fantastico scenario della Scalinata Virgilio, con il porto in tutta la sua unicità, si è tenuto il Concerto all’alba con il grande Mirko Signorile, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi dai brindisini. “Quando la musica arriva prima del sole”, una location stupenda con un panorama mozzafiato, un’atmosfera magica, musica straordinaria, tutto ha contribuito a rendere l’evento veramente imperdibile e suggestivo. Mirko Signorile, nato a Bari, pianista, compositore e improvvisatore, si è diplomato in pianoforte classico e musica jazz presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Da anni sulla scena internazionale, sia come solista, sia come session man soprattutto sulla scena musicale jazz. Nel corso degli anni Signorile si è esibito con artisti di enorme calibro e valore. Il cinema, il teatro e la danza contemporanea sono altri ambiti artistici in cui Mirko si è misurato con successo. Una carriera straordinaria che lo ha portato a esibirsi sui palcoscenici di tutto il mondo. Tantissimi gli applausi al termine del concerto da parte di un numeroso pubblico che ha voluto condividere un’occasione così speciale. È stato affascinante osservare la nascita di un nuovo giorno con un panorama unico che solo la nostra città può offrire. La Rassegna “Verdi in Città”, giunta alla terza edizione, è ideata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune, la collaborazione di Puglia Culture e del Polo Biblio-Museale di Brindisi. Anna Consales