Grande successo per il concerto del Maestro Miceli a Mesagne

Presso l’Atrio del Castello Normanno Svevo di Mesagne, il Maestro Stefano Miceli ha tenuto un recital pianistico nell’ambito del “Music and Conversations New York Festival” che quest’anno, per la prima volta, ha scelto la prestigiosa location della città messapica, eletta capitale italiana del Festival. Il M° Miceli, brindisino, da dieci anni vive a New York, ma, appena possibile, torna nella sua terra natale che gli riserva sempre un’accoglienza straordinaria. È, sicuramente, tra i più apprezzati esponenti dell’ultima generazione della Scuola Napoletana del M° Vincenzo Vitali. Un curriculum esaltante, tanti concerti in tutto il mondo e numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Incide per Appia Records USA e dal 2011 è Steinway Artist per meriti di carriera. Il 2 giugno 2023, inoltre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito Cavaliere della Repubblica Italiana. Recentemente è stato nominato direttore artistico del prestigioso “Franz Liszt Chamber Soloists Festival” di Budapest, con il compito di legare ed esaltare luoghi storici che guardano il Danubio fra cultura, tradizioni, architettura e progresso all’insegna dell’arte e della musica. Il M° Miceli ha accolto con grande entusiasmo questa ulteriore nomina proprio nel paese e nel nome di Liszt, figura storica musicale che lo ispira quotidianamente. Il concerto tenuto nell’Atrio del Castello di Mesagne è stato veramente affascinante e tantissimi e sentiti gli applausi del numeroso pubblico presente che ha seguito, con attenzione, anche gli interventi che hanno preceduto ogni esecuzione. Anche il giovane musicista Emanuele Pastore ha avuto l’opportunità di esibirsi, perché i giovani talenti devono sempre avere occasioni importanti. È intervenuto il dott. Francesco Rogoli, Assessore del Comune di Mesagne, che ha dato il benvenuto al Maestro portando i saluti del Sindaco Toni Matarrelli. Una serata unica, un evento imperdibile e la consapevolezza che, sicuramente, Mesagne sarà coinvolta attivamente in altri progetti con il M° Miceli. Anna Consales