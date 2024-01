GRANDE SUCCESSO PER IL CONCERTO DI CAPODANNO AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto il Gran Concerto di Capodanno, divenuto, ormai, un appuntamento imperdibile per i brindisini. Il teatro, finalmente ritornato ad aprire i battenti, dopo alcuni mesi necessari ad effettuare importanti interventi di ristrutturazione, ha accolto le tantissime persone che non hanno voluto perdere il grande evento che saluta il nuovo anno. Tantissimi gli applausi per l’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra, direttore stabile dell’Orchestra, che ha eseguito brani di: Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Pietro Mascagni, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Johann Strauss II e Josef Strauss. La compagine lirico-sinfonica ha visto la partecipazione di alcuni giovani musicisti che hanno condiviso un’esperienza formativa al Verdi. Il concerto, voluto dall’Amministrazione comunale di Brindisi e organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, è stato presentato dal giornalista Antonio Celeste. Prima dell’inizio, presso il foyer del teatro, si è tenuto uno speciale preludio in danza a cura dell’Accademia delle Danze di Brindisi, con le coreografie di Maria Chiara Di Giulio. Sono stati proposti alcuni frammenti tratti dallo spettacolo “Romeo e Giulietta”. Sicuramente una serata speciale, un’ulteriore proposta entusiasmante per avvicinare il maggiore numero di persone al teatro che costituisce una vera e propria ricchezza per la città. Un contenitore culturale attivo e pronto a destare sempre curiosità culturali che possano attrarre un pubblico di tutte le età. Anna Consales