GRANDE SUCCESSO PER IL CONCERTO “MAGNIFICAT, UN INCONTRO CON MARIA”

Presso la Parrocchia SS. Resurrezione, Brindisi, si è tenuto il concerto meditazione “Magnificat, un Incontro con Maria” per solo, coro, orchestra da camera e voce recitante. Un concerto che ha regalato tantissime emozioni e che ha segnato il ritorno “in presenza”, dopo più di due anni di interruzione di tutte le attività. Il covid, purtroppo, ha costretto tutti ad un isolamento pesante da sopportare, ma necessario per uscire dal tunnel. Adesso che la situazione è notevolmente migliorata, le attività riprendono e “incontrarsi dopo tanto tempo, guardarsi negli occhi e ascoltare con il cuore una sinfonia di voci, arricchisce le nostre umane relazioni. Cantare, o sentir cantare, un canto nuovo e far risuonare la lode nell’assemblea dei fedeli è motivo, per noi, di gioia, di letizia e di festa”. Il concerto ha presentato tutta la vita della Vergine Maria in sei momenti. Tantissimi gli applausi al termine di ogni esibizione in una Parrocchia affollata, perché tanta era stata l’attesa per un evento preparato con attenzione e dedizione. Bravissimi tutti, il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” e il Coro Polifonico “Amici Cantori”, l’Orchestra da Camera “Mater Misericordiae”, il soprano Paola Leoci con la sua splendida voce e Francesca Giudice con la toccante interpretazione di Maria. Il Maestro Anna Maria Sabino Pasquale ha diretto magistralmente i cori e l’orchestra. Sono intervenuti, durante la serata, il parroco Mons. Pio Conte e l’Assessore Isabella Lettori. Ha presentato la serata la giornalista Anna Consales. Un concerto indimenticabile, un’occasione unica per tornare a condividere eventi in presenza. Foto di Francesco Lacorte.