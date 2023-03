GRANDE SUCCESSO PER IL CONCERTO MEDITAZIONE “MAGNIFICAT, UN INCONTRO CON MARIA”

Presso la Parrocchia SS. Resurrezione, Brindisi, in occasione della Festa della Dedicazione della Parrocchia, si è tenuto il concerto meditazione “Magnificat, un Incontro con Maria”. Don Andrea Giampietro, il Parroco, e tutti i fedeli hanno voluto, così, accogliere con affetto il nostro nuovo Arcivescovo S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Un concerto che ha regalato emozioni e tanta è stata l’attenzione e la partecipazione del numeroso pubblico presente. Il concerto ha ripercorso, in sei toccanti momenti, le tappe salienti della vita della Vergine Maria, attraverso brani musicali coinvolgenti e parole struggenti della poetessa Alda Merini. Proprio grazie alla grande poetessa abbiamo potuto scoprire una Maria pienamente terrena, radicata nell’esperienza della carne e del dolore. Tantissimi gli applausi al termine di ogni esibizione, per un evento preparato con attenzione e dedizione. Bravissimi tutti, il Coro Polifonico “Mater Misericordiae”, Angela D’Amico, organista; Gilda Ciaccia, violino; Francesca Giudice, voce narrante e Giuliana Maddalena Devicienti, soprano, voce solista. Il Maestro Anna Maria Sabino Pasquale ha diretto magistralmente il concerto. Ha presentato la serata la giornalista Anna Consales. Un concerto indimenticabile, un’occasione unica per condividere un bellissimo evento. Al termine, un momento conviviale per “abbracciare” il nostro Arcivescovo.