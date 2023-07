GRANDE SUCCESSO PER IL CONCERTO “TESTIMONI DELL’AMORE”, IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DEL CORO “SAN LEUCIO”

Grande successo per il concerto per soli, coro e orchestra dal titolo “Testimoni dell’Amore, tenutosi presso la Basilica Cattedrale di Brindisi. Il concerto, presentato dall’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio”, è stato organizzato in occasione del trentennale della fondazione del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”. Il M° Mons. Marco Frisina ha diretto in modo strepitoso il Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e l’Orchestra “San Leucio”. Un repertorio avvincente con brani che hanno ripercorso le figure di Santi e personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento che sono stati protagonisti della storia della Chiesa. Ogni esecuzione è stata preceduta dagli interventi di Mons. Frisina che ha focalizzato in modo soddisfacente l’excursus delle varie composizioni. Molto applaudite le voci soliste: il soprano Mariangela Topa, il tenore Alessio Leo, il tenore Andrea Sconosciuto e il soprano Flavia Muri. Molto belli gli interventi degli allievi del corso avanzato di danza della asd “Tersicore” di Brindisi. Ha presentato la serata la giornalista Maria Di Filippo. Sono intervenuti: S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, e il cav. Vincenzo Antonello Micia, Presidente dell’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio”. Una serata veramente entusiasmante e tantissimi gli applausi da parte di un pubblico attento e coinvolto. Anna Consales