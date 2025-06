Grande successo per il musical “Forza Venite Gente” al Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico: disponibile la seconda data

San Pietro Vernotico – Dopo il tutto esaurito registrato per la prima serata, c’è grande attesa per la seconda data del musical amatoriale “Forza Venite Gente”, dedicato alla vita di Frate Francesco, in scena lunedì 9 giugno 2025 alle ore 20:00 presso il Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico (BR).

Lo spettacolo, organizzato dall’Oratorio San Domenico Savio in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Bosco, è tratto dall’opera di M. Castellacci e M. Paulicelli, e racconta con emozione e leggerezza la straordinaria storia di San Francesco d’Assisi, il santo della pace, della natura e della fraternità.

A rendere ancora più speciale questo evento è il fatto che a lavorare alla realizzazione del musical sono proprio i ragazzi e i giovani della parrocchia, che stanno mettendo in campo talento, passione ed entusiasmo. Il progetto è reso possibile anche grazie al prezioso supporto di tutta la comunità, che ha abbracciato con entusiasmo questa iniziativa, dimostrando come la collaborazione e il senso di appartenenza possano dar vita a qualcosa di bello e significativo.

L’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto la prima rappresentazione ha reso necessaria l’apertura di una seconda serata, per permettere a tutti di vivere questa esperienza artistica e spirituale unica.

I posti per la nuova data sono già disponibili: per prenotazioni è possibile contattare Lorenzo al numero 349 1998035.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera lasciarsi toccare dal messaggio senza tempo di San Francesco, tra musica, teatro e spiritualità.