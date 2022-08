GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO APPUNTAMENTO BRINDISINO DEL “BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2022”

Presso il Chiostro del Palazzo Vescovile di Brindisi, si è tenuto il primo appuntamento brindisino del Barocco Festival Leonardo Leo 2022, giunto alla XXV edizione. La rassegna internazionale di musica antica propone un programma di concerti ed approfondimenti sul periodo barocco attraverso le opere del grande Leonardo Leo e di altri importanti contemporanei. Ieri è andato in scena “l’Orfeo” di Luigi Rossi, pugliese di nascita, con l’Ensemble Allabastrina, un’opera lirica rappresentata in prima assoluta il 2 marzo 1647 nel Palazzo del defunto Cardinale di Richelieu, divenuto da poco Palais-Royal, a Parigi. Il M° Cosimo Prontera, direttore artistico del Festival, ha ringraziato i sindaci di Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni e Lecce per avere condiviso e supportato il Barocco Festival ed averne riconosciuto l’alto valore culturale. Un sentito ringraziamento anche agli sponsor che hanno sostenuto il progetto con entusiasmo. Tantissimi gli applausi per l’Ensemble Allabastrina da parte di un pubblico attento e rapito dalla performance, un vero e proprio musical del Seicento. Anna Consales