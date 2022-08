GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO APPUNTAMENTO DEL BRINDISI PERFORMING ARTS:”CHROMOPHOBIA APPIA SHOW”

Presso la Scalinata di Virgilio, sul Lungomare Regina Margherita-Brindisi, si è tenuto il primo appuntamento del Brindisi Performing Arts ( III Edizione agosto/ novembre 2022), il festival di arti performative di inclusione sociale, da quest’anno riconosciuto dal Ministero della Cultura, promosso da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano. È andata in scena la prima nazionale del “Chromophobia Appia Show”. Tantissima gente ha assistito al bellissimo ed imperdibile concerto/spettacolo dei Chromophobia con oltre 30 artisti tra danzatori, trampolieri, mangiafuoco e musicisti. Il gruppo elettronico pugliese ha presentato un album sulle origini della Puglia e sull’importanza della Regina Viarum. Hanno partecipato: Chromophobia, Las Brillantes, Luca Fakiro, Banda Musicale Chimenti Montemesola, Ettore Morra Y Sara Ruggio, Type Comics Crew From Danza in Disordine, Alex Elegguà, Edgar Sardiello, Stankos Ramadan e Carmen De Miguel. Complice la bellissima location, tutti si sono lasciati coinvolgere da uno spettacolo molto bello e, soprattutto, con un messaggio forte di inclusione sociale attraverso le arti. Uno spettacolo con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi. Grande successo per questo primo appuntamento e tanti gli applausi del pubblico presente. “No alla discriminazione, sì all’inclusione sociale e al rispetto degli uomini, delle donne, delle persone in genere e delle loro peculiarità e fragilità”. Prossimo appuntamento:”Musica Tabula Festival”, il 19 agosto, presso il Parco Archeologico di Muro Tenente-Mesagne. Anna Consales