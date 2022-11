GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO APPUNTAMENTO DI VERDI IN JAZZ:”BIG CITY BLOCK”

Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto il primo appuntamento del festival “Verdi in Jazz” con Angelo Trane al sax, Andrea Rongioletti alle tastiere, Alfredo Bochicchio alla chitarra e Alessandro Monteduro alle percussioni. L’evento “Big City Block” è stato “una fusione di energia tra un calice di vino e una rotta sonora ispirata al jazz, al soul e al funk che valorizza la creatività e la personalità degli artisti in scena”. Tanta era l’attesta soprattutto fra gli appassionati del genere che potranno usufruire di altri tre appuntamenti imperdibili il 28 dicembre 2022, il 7 gennaio 2023 e il 10 febbraio 2023. Una bella serata, un’atmosfera unica con ottima musica e buon vino di aziende che condividono l’ambizioso progetto di rilancio del Teatro, la nostra culla della cultura. Un’atmosfera da lounge performance con artisti importanti. Tantissimi gli applausi e quando è stato chiesto il bis, Angelo Trane & company hanno eseguito “Mannaggia lu rimu” in forma jazz, accolta dal pubblico con tanto entusiasmo. È la prima volta che nel Nuovo Teatro Verdi si organizza una stagione concertistica dedicata al jazz, “un movimento culturale che dona benessere a tutti i livelli di percezione”. Una novità che ha entusiasmato il pubblico presente. Anna Consales