Grande successo per il primo Festival della Dieta Mediterranea a Brindisi: partecipazione, cultura e salute al Nuovo Teatro Verdi

Bilancio estremamente positivo per la prima edizione dell’evento, svoltosi il 13 e 14 novembre a ridosso della ricorrenza mondiale. Dai tavoli di confronto emergono importanti spunti e proposte operative per il futuro. Il presidente Domenico Rogoli: «Il vero successo è stata la condivisione di un percorso tra le persone, in pieno stile mediterraneo».

BRINDISI, 17 novembre 2026 – All’indomani della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, celebrata ieri in tutto il mondo, la Fondazione Dieta Mediterranea traccia un bilancio estremamente positivo della prima edizione del Festival della Dieta Mediterranea, svoltosi con grande partecipazione di pubblico il 13 e 14 novembre presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

Realizzata proprio a ridosso della ricorrenza mondiale dedicata a questo patrimonio culturale e scientifico riconosciuto dall’UNESCO, la manifestazione è riuscita a trasformarsi in un vero momento di festa, divulgazione e incontro collettivo, centrando pienamente l’obiettivo di rendere la Dieta Mediterranea popolare e vicina alle persone.

A sottolineare la portata del risultato raggiunto è il presidente della Fondazione, il prof. Domenico Rogoli, che all’indomani delle celebrazioni affida a una nota un sentito ringraziamento a tutta la rete istituzionale, sociale e professionale che ha decretato la riuscita della due giorni brindisina.

«Il vero successo è stato proprio questo: la condivisione di un percorso tra le persone, in pieno stile mediterraneo», dichiara il presidente Domenico Rogoli. «A chiusura delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria prima edizione al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, regalando alla città due giornate intense di confronto e partecipazione».

Nel tracciare il bilancio dell’iniziativa, il presidente evidenzia il valore fondamentale delle sinergie costruite sul territorio: «Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Brindisi e al sindaco Giuseppe Marchionna, per aver creduto fortemente in questo progetto nell’anno di Brindisi Capitale della Cultura della Puglia 2026. Un grazie sentito alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi — nelle persone del direttore Carmelo Grassi e di tutto lo staff — incaricata di elaborare il piano delle attività di “Brindisi, Navigare il Futuro”, con cui abbiamo lavorato fianco a fianco per costruire un programma culturale ricco e articolato, e all’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, per il prezioso patrocinio e l’impegno condiviso nella promozione della salute pubblica».

Il successo delle giornate del 13 e 14 novembre è stato infatti il frutto di una mobilitazione corale che ha coinvolto l’intero tessuto cittadino e regionale. «Grazie di cuore alle scuole, alle associazioni di categoria e culturali, alle imprese, ai professionisti, agli chef, ai rappresentanti istituzionali locali, regionali e nazionali, alla stampa, ai volontari e a ogni singolo cittadino che ha riempito il teatro e partecipato con entusiasmo», prosegue Rogoli.

Un pensiero è rivolto anche alla struttura interna dell’ente: «Un grazie sentito va anche a tutta la grande famiglia della Fondazione Dieta Mediterranea – Consiglio di Amministrazione, Comitato Scientifico, Soci Fondatori, Soci Partecipanti e delegati in Italia e all’estero – che non mi ha mai fatto mancare il proprio sostegno. È un onore rappresentare questa realtà ogni giorno».

Oltre all’entusiasmo del pubblico, il Festival lascia in eredità un patrimonio prezioso di contenuti. «I momenti di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, imprese e scuola hanno fatto emergere spunti di grande rilievo e proposte concrete su cui lavoreremo sin da subito», sottolinea il presidente. «Dalla necessità di rafforzare l’educazione alimentare nelle scuole alla valorizzazione delle filiere agroalimentari locali e sostenibili, fino all’integrazione sempre più stretta tra prevenzione sanitaria, cultura e turismo: queste idee rappresentano la base operativa dei nostri prossimi progetti».

«Guardiamo al futuro con entusiasmo – conclude Domenico Rogoli – pronti a trasformare gli stimoli raccolti a Brindisi in azioni reali per diffondere un modello alimentare e comportamentale unico, capace di promuovere la salute, la comunità e il benessere delle persone».