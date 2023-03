Grande successo per il secondo appuntamento della Rassegna “Talenti all’Organo” 2023, III edizione, un progetto del Barocco Festival Leonardo Leo. “Fatti non foste per vivere come bruti…È quasi una esortazione del Poeta ma al contempo anche un ammonimento. Tutti abbiamo il dovere di offrire il nostro contributo alla bellezza: nel contemplarla, nel tentare di produrla, nel parteciparla. Non è vero che è bello ciò che piace perché il bello è per sempre ed è per tutti, ma deve essere conquistato e più è bello più necessità di concentrazione, di comprensione, di conoscenza, in una sola parola, di studio” (cit.). Sono quattro gli appuntamenti, tra febbraio e marzo, che sono stati organizzati per arricchire il prestigioso programma del Barocco Festival Leonardo Leo. Quattro concerti per organo con giovani esecutori, per focalizzare l’importanza di questo strumento prestigioso. Il secondo concerto si è tenuto presso la Chiesa San Vito Martire di Brindisi. È intervenuto il Maestro Cosimo Prontera che ha ringraziato don Claudio Cenacchi, parroco della Chiesa, per la disponibilità ad accogliere un evento musicale che può avvicinare all’organo, uno strumento che riesce ad emozionare. I due giovani talenti, Joe Daou, organo, e Nairy Ghazarian, violoncello, che hanno deciso di perfezionare gli studi in Italia, sono stati molto bravi e tanti gli applausi del pubblico presente. Una rassegna importante anche perché è il frutto delle collaborazioni formali e non formali in atto con la Notre Dame University di Beyrut, il Carlo Gesualdo da Venosa Conservatorio di Potenza, con le classi di organo del Conservatorio di Lecce e di Monopoli. Un progetto per giovani musicisti talentuosi che hanno, così, l’opportunità di esibirsi ed approfondire le conoscenze musicali acquisite. Anna Consales