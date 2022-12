Grande successo per il “Verdi Gala” presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Un’occasione unica, un’opportunità imperdibile che la Fondazione Nuovo Teatro Verdi ha voluto regalare alla città. Grande la soddisfazione del M° Stefano Miceli, Presidente della Fondazione, per avere realizzato un progetto così ambizioso. Un omaggio al grande Giuseppe Verdi, con il M°Miceli al piano e il tenore Fabio Armiliato, uno tra i tenori più apprezzati nel panorama lirico internazionale, che ha ripercorso alcune tappe della sua prestigiosa carriera, densa di ottimi risultati e riconoscimenti in tutto il mondo. Hanno partecipato tre giovani talenti: Andrea Tabili, basso, Melissa Purnell, soprano, e Giada Venturini, mezzosoprano. Durante la serata, il Sindaco Riccardo Rossi ha consegnato una borsa di studio della “Fondazione Daniela Dessì 2022” alla giovane Giada Venturini. La “Fondazione Daniela Dessì”, per la prevenzione delle malattie oncologiche e del malessere in generale, è stata fortemente voluta da Fabio Armiliato per testimoniare la sua sensibilità acuita da un dramma personale, nel quale ha perso la sua compagna di vita e di palcoscenico Daniela Dessì, una delle più grandi soprano italiane, scomparsa nell’agosto del 2016. Tanti gli applausi per le le arie e i duetti di Giuseppe Verdi. Uno spettacolo veramente entusiasmante e una grande opportunità per giovani talenti. “Un teatro è casa che accoglie, è termometro delle emozioni, è porta sempre aperta che non conosce serratura e questa sera, parole, suoni e silenzi si alternano nel chiedere ad ognuno di voi di firmare la pagina corrente del più libro che narra la cultura della condivisione e del senso civico-Stefano Miceli”. “Verdi Gala”, il Natale sotto il segno di Verdi. Anna Consales