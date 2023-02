GRANDE SUCCESSO PER “JAZZ IN LOVE” AL RIBEZZO

Presso il Museo Ribezzo, Brindisi, si è tenuto “Jazz in Love”, un appuntamento imperdibile organizzato dal Curro, Associazione di Promozione Sociale che promuove cultura in tutte le sue manifestazioni e coinvolge la città con serate eccezionali. L’evento rientra nell’ambito della Rassegna:”Il Salotto del Curro al Museo”. È febbraio, il mese dell’amore ed è proprio per celebrare questo sentimento così importante ed essenziale che è stato organizzato “Jazz in Love”, con musica ad alti livelli. Ospite della serata il gruppo “Around the Jazz”, con una composizione d’eccezione: Carlo Gioia al sassofono, Giulio De Pasquale alla tromba, Michele Mele al trombone, Mimmo Russi alla batteria, Umberto De Vitti al contrabasso e Vincenzo Pescatore al piano elettrico. Un repertorio molto ricco per amanti del genere e non solo. Pubblico numeroso e molto coinvolto che ha applaudito ogni brano per manifestare l’apprezzamento per un concerto veramente indimenticabile. Un evento di fusion culturale, con l’esposizione delle bellissime opere pittoriche dell’artista Sabina Ciampa. Inoltre, durante il concerto, sono state proiettate importanti foto dei reperti archeologici a tema del Museo Ribezzo. Ha introdotto la serata la giornalista Anna Consales. Un grazie particolare a Umberto De Vitti, presidente del Curro, e Stefania Guadalupi, vicepresidente, per il loro entusiasmo e la passione con cui organizzano eventi che regalano alla città. Grande la soddisfazione nel constatare l’enorme “abbraccio” di tantissime persone, un’ulteriore motivazione a progettare altri interessanti appuntamenti.