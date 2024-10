Grande successo per la “Camminata metabolica speciale” organizzata da Terziario Donna/Confcommercio Brindisi

Ha ottenuto un notevole successo di partecipazione l’iniziativa “Camminata metabolica speciale” organizzata a Brindisi domenica scorsa, nel Parco del Cillarese, da Terziario Donna/Confcommercio Brindisi. Con questa Camminata – come precisa la Presidente di Terziario Donna Divina Greco – si sono volute creare le condizioni per staccare dalla routine e fare movimento in buona compagnia. Il tutto, nel pieno benessere del corpo e della mente.

Grazie ad un apposito percorso, chi ha partecipato ha avuto la possibilit√† – sotto la guida dell’istruttrice Daniela Costantini – di migliorare la postura, favorire la microcircolazione, rinforzare la muscolatura e stimolare il metabolismo. E poi un vero e proprio allenamento delle emozioni e delle motivazioni, con una sessione di esercizi pensata per dare la forza di affrontare le sfide della propria vita.