Grande successo per la giornata conclusiva di “Adotta un Monumento”

Grande successo per la giornata che ha concluso la decima edizione del Progetto “Adotta un Monumento”, a cura dell’Associazione “Le Colonne”. Nonostante le avverse condizioni metereologiche, tutto si è svolto come programmato e i ragazzi hanno accolto i turisti e i visitatori del posto con grande entusiasmo. Le tappe di quest’ultima giornata sono state: Palazzo Montenegro- I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani”- Classi 1B, 2B, 3B; Area Archeologica S. Pietro degli Schiavoni- I. C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”)- Classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1G, 1L; Tempietto S. Giovanni al Sepolcro- I.C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”)- Classi 2A, 2B, 2D, 2E, 2G, 2L; Palazzo Granafei-Nervegna e Sala della Colonna- I.C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”)- Classi 3A, 3D, 3E, 3G, 3L. È stato bello vedere i ragazzi che sono diventati Ciceroni per un giorno e che, con grande competenza, hanno illustrato le bellezze della nostra città. Importante la conoscenza delle lingue straniere, soprattutto la lingua inglese, che hanno permesso di interagire con i turisti che hanno apprezzato molto e si sono complimentati per il servizio reso. Un applauso a tutti i docenti e un enorme riconoscimento alla dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, che ha sempre creduto nella validità del progetto. Bravi tutti i ragazzi, “veri ambasciatori di bellezza e conoscenza!”. Anna Consales