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Grande successo per la giornata conclusiva di “Adotta un Monumento”

Grande successo per la giornata conclusiva di “Adotta un Monumento”
Grande successo per la giornata che ha concluso la decima edizione del Progetto “Adotta un Monumento”, a cura dell’Associazione “Le Colonne”. Nonostante le avverse condizioni metereologiche, tutto si è svolto come programmato e i ragazzi hanno accolto i turisti e i visitatori del posto con grande entusiasmo. Le tappe di quest’ultima giornata sono state: Palazzo Montenegro- I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani”- Classi 1B, 2B, 3B; Area Archeologica S. Pietro degli Schiavoni- I. C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”)- Classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1G, 1L; Tempietto S. Giovanni al Sepolcro- I.C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”)- Classi 2A, 2B, 2D, 2E, 2G, 2L; Palazzo Granafei-Nervegna e Sala della Colonna- I.C. Bozzano-Centro (plesso “Marzabotto-Virgilio”)- Classi 3A, 3D, 3E, 3G, 3L. È stato bello vedere i ragazzi che sono diventati Ciceroni per un giorno e che, con grande competenza, hanno illustrato le bellezze della nostra città. Importante la conoscenza delle lingue straniere, soprattutto la lingua inglese, che hanno permesso di interagire con i turisti che hanno apprezzato molto e si sono complimentati per il servizio reso. Un applauso a tutti i docenti e un enorme riconoscimento alla dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, che ha sempre creduto nella validità del progetto. Bravi tutti i ragazzi, “veri ambasciatori di bellezza e conoscenza!”. Anna Consales

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