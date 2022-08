GRANDE SUCCESSO PER LA MAGICA MOSTRA DI CARLO TOMA “PAREIDOLÌA” PRESSO IL CASTELLO NORMANNO SVEVO DI MESAGNE

Continua il grande successo della mostra itinerante di Carlo Toma “Pareidolìa: guardare oltre ciò che appare, una magia per tutti”, ospitata presso il Castello Normanno Svevo di Mesagne dal 29 luglio all’11 agosto. Nelle bellissime sale del Castello sono stati posizionati 15 totem bifacciali, alti 2 metri, raffiguranti 30 foto scattate da Carlo Toma. Il visitatore può condividere un’esperienza magica osservando i 15 totem direttamente connessi al web attraverso un QR Code che, una volta scansionato dal proprio smartphone, svela la ricreazione artistica della foto elaborata dagli illustratori. L’esperienza si rivela veramente esaltante perché ognuno, secondo la propria sensibilità e le conoscenze culturali, potrà cercare di capire effettivamente cosa “nascondono” le foto, salvo, poi, scoprire che si tratta di un’immagine completamente differente. Un gioco magico ed entusiasmante con la natura che conduce il visitatore in un viaggio fantastico per tutte le età. Un coinvolgimento totale che rende la mostra originale perché il visitatore diventa protagonista assoluto di un’esperienza interattiva. “Quante volte vi siete fermati a guardare una nuvola cercando di scoprire la forma di un animale o i contorni di un volto? Si tratta di un fenomeno istintivo conosciuto come pareidolìa. Carlo Toma ha utilizzato questa percezione illusoria per realizzare degli scatti fotografici su particolari di tronco d’ulivo secolare, utilizzando semplicemente uno smartphone”. La mostra sarà visitabile fino all’11 agosto. Anna Consales