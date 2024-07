Grande successo per la mostra di Carlo Toma:”La Pareidolìa”

Sabato 13 luglio 2024, presso il Palazzo Baronale del Comune di Giurdignano, a due passi da Otranto, si è tenuta l’inaugurazione della mostra di Carlo Toma:”La Pareidolìa”, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore televiso e divulgatore scientifico che ha saputo coinvolgere tutti i presenti sottolineando l’importanza della fantasia e della magia nella crescita dei bambini. Carlo Toma è riuscito ad organizzare una mostra veramente unica, con installazioni interattive che riescono a incuriosire i bambini che possono, così, calarsi in un mondo immaginario e stupendo e, allo stesso tempo, interagire. Ogni illustrazione prende la sua dimensione affascinando tutti i visitatori tra scienza e magia, come “Il gorilla Albino” che si sta mangiando la banana di Cattelan; “Il Paguro Menefotto” che tiene una lezione su come sopravvivere in caso di una nuova pandemia; “Gli Aironi Innamorati” che invitano a fare l’amore e non la guerra; “La Tartaruga Mardiguai” che sta per soffocare con una busta di plastica che ha scambiato per una medusa; “Il Papero Pernacchia” che dà via al ballo del qua qua, e tante altre. “La Pareidolìa” è una mostra fantastica, per tutta la famiglia, che riesce a combinare cultura, arte e divertimento. La mostra sarà visitabile fino al 15 settembre, tutti i giorni, dalle ore 19.00 alle ore 22.30. Anna Consales