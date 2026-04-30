Grande successo per la presentazione del libro di Anna Consales e Gianfranco Perri “Un caffè in libreria…per dialogare e per viaggiare con Gianfranco Perri”



La Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna gremita, con un pubblico interessato e molto attento, che ha partecipato alla presentazione del libro di Anna Consales e Gianfranco Perri:”Un caffè in libreria…per dialogare e per viaggiare con Gianfranco Perri. Brindisi Anni ’50 e ’60, frammenti della città che non c’è più”. Anna e Gianfranco hanno condiviso con tantissime persone racconti ed emozioni che hanno accompagnato la stesura del libro che rappresenta una vera e propria fonte di informazioni sulla città di Brindisi. Tanti caffè presso la libreria Mondadori, mail e whatsapp che hanno accorciato le distanze quando Gianfranco era all’estero, tantissimo materiale da visionare. Un lungo percorso, un progetto che ha visto crescere la curiosità di Anna che, man mano, si appassionava e condivideva con emozione un simile bagaglio di informazioni. L’appuntamento ha visto la partecipazione attiva del Sindaco Giuseppe Marchionna che ha voluto condividere tutta la serata. Interessante e mirato il suo discorso sulla “necessità” della cultura e della memoria. Il Sindaco, da sempre promotore di attività culturali, ha evidenziato grande interesse e partecipazione. Sono intervenuti: il giornalista Mimmo Consales, direttore di Confcommercio; il prof. Antonio Caputo, Società di Storia Patria per la Puglia; il giornalista Roberto Romeo; lo scrittore Marco Greco; la prof.ssa Raffaella Argentieri. Per quanto riguarda le letture, Ilaria Greco, bravissima scrittrice, e Francesco Romano, archeologo e divulgatore culturale, hanno approfondito alcuni passi importanti del libro che non è una biografia, ma, piuttosto, un’intervista che ha “generato” il riaffiorare di tanti ricordi. Pagine preziose della vita, o meglio delle vite, di Gianfranco, un uomo che possiamo sicuramente definire cittadino del mondo. Gianfranco è curioso della vita e di tutto ciò che lo circonda e, sebbene viva all’estero per molti mesi all’anno, Brindisi è sempre nel suo cuore e, appena può, ci torna con piacere. Il libro raccoglie tantissimi articoli che rivelano curiosità e approfondimenti su Brindisi, notizie spesso sconosciute anche agli stessi brindisini. Tante pagine vengono dedicate al racconto della sua prima vita, l’infanzia, gli anni universitari, i primi viaggi, le sue tante passioni. Un libro da approfondire e consultare, un incontro culturale importante dedicato alla nostra bellissima città!



