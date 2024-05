Grande successo per la presentazione del magazine “La parola ai ragazzi”

Presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Cesare”, si è tenuta la presentazione della quarta edizione del magazine “La parola ai ragazzi” dell’Istituto Comprensivo Commenda. Un importante progetto che ha visto coinvolte le classi prime, seconde e terze del plesso “Giulio Cesare” e le classi quarte e quinte dei plessi ” Collodi” e “San Giovanni Bosco”. Grande l’entusiasmo dei ragazzi che hanno abbracciato, con enorme interesse, un’idea portata avanti con successo durante tutto l’anno scolastico. Importante l’impegno delle referenti Cinzia Zitolo, Annalisa Renna e Katia Cursano che sono riuscite ad organizzare una grande redazione. Il magazine contiene l’editoriale del dirigente scolastico, tanti articoli riguardanti varie tematiche, interviste, scrittura creativa, storia, musica e tanto altro. È intervenuta la dirigente scolastica, Patrizia Carra, che ha condiviso con emozione ed entusiasmo la soddisfazione di avere potuto realizzare un progetto veramente esaltante che tende a stimolare la curiosità nei più giovani che possono, così, avere un proprio punto di vista nei confronti di ciò che li circonda. Tante le esibizioni particolarmente apprezzate dal pubblico presente. Applausi per la cantante lirica Lorenza Picoco. Sono stati intervistati: il sociologo Leonardo Palmisano e la giornalista Anna Consales. Ringraziamenti per il presidente Umberto De Vitti e la vice presidente Stefania Guadalupi dell’Associazione Culturale “Il Curro” da sempre promotrice di eventi culturali, per l’interesse e la condivisione del progetto. Un pomeriggio veramente speciale e la convinzione che, con impegno e dedizione, si possono motivare le giovani generazioni e renderle partecipi di tutto quello che avviene nel mondo.