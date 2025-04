Grande successo per la sesta tappa del Tour Mediterraneo Vespucci

Sono oltre 52.000 le persone che a Brindisi hanno avuto l’occasione di visitare la Nave Scuola della Marina Militare e il “Villaggio IN Italia”.

Nel corso della tappa hanno raggiunto il Villaggio IN Italia di Brindisi: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.

Distribuito su una superficie di più di 6.000 metri quadri, anche a Brindisi il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Il progetto Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

La sesta tappa del Tour Mediterraneo Vespucci ha avuto una copertura informativa di oltre 700 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, 10 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre 1 milione di interazioni e la creazione di oltre 33.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola “spettacolo”. Dati che confermano il ‘fenomeno Vespucci’ già consolidato nel corso del tour intercontinentale.

“Siamo onorati di aver ospitato Nave Vespucci nel nostro antico porto, lo stesso che ha segnato la storia millenaria della nostra Città, a partire dai Romani, passando per i Crociati e arrivando agli albanesi in fuga da un feroce regime. Il fatto che la magnifica presenza di Nave Vespucci si sia combinata con il Villaggio IN Italia, vetrina del Made in Italy è stata un’ulteriore emozione, per la quale ringrazio – a nome della Città – la Marina Militare italiana e i Ministeri della Difesa e del Made in Italy: siamo grati e orgogliosi di aver contribuito a questa bellissima avventura” ha commentato il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

RAI e ANSA, media partner del Tour Mondiale sono al fianco anche del Tour Mediterraneo con speciali palinsesti dedicati.

La tappa di Brindisi del Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia è stata realizzata grazie al supporto di: Giochi del Mediterraneo, Main Sponsor; Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri, ENI, FederUnacoma, Renexia, Partner; AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), Fondazione AIOM e SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, Partner Scientifici.