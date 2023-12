GRANDE SUCCESSO PER LA “TOMBOLATA ARCHEOLOGICA” NELLA PALAZZINA BELVEDERE

Grande successo per la Tombolata Archeologica che si è tenuta presso la Palazzina del Belvedere- Collezione Archeologica Faldetta, organizzata dall’ETS “Le Colonne”, in collaborazione con Confcommercio Brindisi che, grazie alla generosità dei suoi iscritti, ha fornito i preziosi premi messi in palio. Sicuramente un’idea molto originale per passare un pomeriggio in allegria, senza rinunciare allo scopo culturale, seppure nella veste più giocosa. I 90 numeri sono stati sostituiti da altrettanti reperti della Collezione Faldetta e tanta è stata la curiosità di adulti e bambini nello scoprire l’archeologia in modo particolarmente coinvolgente. Grande la soddisfazione della dott.ssa Anna Cinti, Presidente ETS Le Colonne, e la dott.ssa Anna Rita Montanaro, Presidente Confcommercio Brindisi, per essere riuscite a coinvolgere le famiglie nel periodo più magico dell’anno ed avere confermato, ancora una volta, che i musei sono luoghi fruibili ed entusiasmanti. Un ringraziamento allo staff dell’Associazione “Le Colonne” che ha reso possibile la scoperta dell’archeologia attraverso una tombolata, tipico gioco delle feste natalizie, ed avere accolto con entusiasmo tante famiglie. Anna Consales