GRANDE SUCCESSO PER LE LUCI DI NATALE A FASANO

Grande successo per la cerimonia di accensione delle luci di Natale a Fasano tra musica, danza e fuochi barocchi

Le 50 installazioni luminose raffiguranti animali giganti che animano il centro storico visitabili gratuitamente fino al 13 febbraio 2024

Il progetto “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” è promosso dal Comune di Fasano, ideato da Euforica e realizzato da Paulicelli per festeggiare il 50esimo anniversario dello Zoosafari

Fasano, 20 novembre 2023 – Grande successo per la cerimonia di accensione delle luci di Natale a Fasano. La città ha vissuto un momento unico: sette rintocchi hanno dato il via ad uno spettacolo di danza rievocativo del racconto biblico dell’arca di Noè, diretto da Euforica e ideato dalla coreografa Anna Manes, già danzatrice solista della Compagnia del Balletto di Roma. Danza aerea, diluvio universale, colomba della pace sono solo alcuni degli elementi di un’esibizione che ha coinvolto decine di professionisti pugliesi, anche di fama internazionale, in un mix di luci, musiche evocative di Camille Saint-Saëns, Max Richter, Debussy e Strauss e con il gran finale del suggestivo spettacolo dei fuochi barocchi.

Lo spettacolo ha dato il via all’accensione delle installazioni luminose, una mostra a cielo aperto di sculture a tema ‘animali’: orsi polari, gorilla, scimmie, giraffe, elefanti, farfalle, pavoni, canguri, cammelli, leoni sono solo alcune delle specie animali raffigurate da cinquanta installazioni giganti, che illuminano il centro storico per festeggiare il 50esimo anniversario dello Zoosafari di Fasano – più grande parco zoologico d’Italia e secondo più grande d’Europa – e a cui è legato indissolubilmente il nome della cittadina pugliese. Un’installazione luminosa diffusa, quindi, realizzata con lampadine Led a basso consumo energetico, visitabile tutti i giorni gratuitamente fino al 13 febbraio 2024, ha trasformato il centro cittadino in una giungla urbana popolata da vere e proprie opere d’arte giganti.

Il progetto “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” è promosso dal Comune di Fasano, ideato e realizzato da Euforica APS e Paulicelli Srl SB, azienda storica pugliese specializzata nella progettazione e nell’installazione di luminarie artistiche, in collaborazione con il Ministero del Turismo, la Regione Puglia, lo Zoosafari e la sezione pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Oltre alle tradizionali luminarie natalizie che adornano strade e piazze della città di Fasano è possibile ammirare anche, sulle facciate delle principali chiese cittadine, le proiezioni di opere di arte sacra legate al mondo degli animali: dai volatili di “Storie di San Francesco – Predica agli Uccelli” di Giotto, passando per gli animali dell’Arca di Noè raffigurati in diverse miniature medievali, chiudendo con i cammelli dell’“Adorazione dei Magi” sempre di Giotto.

Il prossimo appuntamento è in programma l’8 dicembre con l’accensione in Piazza Ciaia dell’albero di Natale alto 16 metri e popolato anch’esso da luminarie a forma di animali.

«Le luci di “The World of Animals” – ha commentato il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria – riempiono di gioia Fasano per le Feste e celebrano il cinquantesimo anniversario dello Zoosafari. Il Natale 2023 a Fasano è luce, natura, storia, è magia pura. Un risultato frutto di una progettualità durata mesi e per la quale sento di ringraziare lo Zoosafari e la famiglia De Rocchi, il Ministero del Turismo, la Paulicelli Luminarie e l’Euforica Eventi di Bari, che hanno collaborato con noi e con la Regione per dare a Fasano, alla Puglia, e ai visitatori di tutto il Mondo questa realizzazione unica».

Secondo l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Galeota in occasione della cerimonia di accensione«Fasano ha vissuto una serata magica. Una di quelle che lasciano il segno e che riempiono il grande cuore di noi fasanesi di orgoglio. L’orgoglio di pronunciare il nome della nostra città con vanto, l’orgoglio di crederci, l’orgoglio di chi riconosce che la parola successo viene sempre dopo la parola sacrificio. Adesso dobbiamo continuare a crederci, a crescere, a mostrarci con fierezza e in tutta la nostra bellezza agli occhi di chi verrà a farci visita. Al tessuto produttivo, al mondo del commercio rivolgo adesso il più accorato appello all’unità e alla collaborazione. Il vostro contributo è fondamentale nella partita che stiamo giocando insieme per il presente e per il domani»

L’intero progetto ha come obiettivo l’accessibilità: grazie a quadri tattili delle opere proiettate, modellini 3D che riprodurranno in scala le sculture luminose degli animali e alla traduzione delle immagini in descrizioni-audio multilingue, quello di Fasano è un esempio virtuoso di percorso di luminarie e videoproiezioni urbane accessibili anche a ciechi e ipovedenti.

L’iniziativa “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” fa parte del più ampio progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano” per celebrare questo anniversario speciale attraverso una programmazione culturale della durata di circa 6 mesi che prevede eventi culturali e artistici, progetti didattici per le scuole primarie del territorio e una conferenza-studio a tema zoologico.

Lo Zoosafari di Fasano è stato inaugurato il 25 luglio 1973, nato dal sogno di Gianmatteo Colucci, fasanese amante della natura e degli animali, e progettato insieme al documentarista RAI, Angelo Lombardi. Il parco zoologico è diventato gradualmente un importante polo di conservazione, tutela e studio degli animali che, a oggi, vanta più di 100 ricerche effettuate con università e centri di ricerca internazionali, 23 differenti programmi scientifici, 26 tra collaborazioni e partecipazioni dirette in studi europei e mondiali per le specie rare ospitate. Oggi lo ZooSafari di Fasano è il più esteso parco faunistico in Italia, secondo in Europa e uno dei più apprezzati per la varietà di animali ospitati e di habitat rappresentati nei 140 ettari di superficie. Il parco è composto da più sezioni che permettono di differenziare le esperienze rendendole accessibili per i visitatori, senza creare disagio agli animali.