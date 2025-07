Grande successo per l’evento “I Castelli di Puglia” presso il Castello Alfonsino

Presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi, si è tenuta una visita guidata tematica dal titolo “Castelli di Puglia”. L’archeologo, dott. Francesco Romano, ha condotto i visitatori in un viaggio tra analogie e differenze dei più importanti Castelli pugliesi. Prima di tutto, sono stati approfonditi gli elementi architettonici della fortezza brindisina, focalizzandone la bellezza e l’innegabile importanza. Altri importanti castelli come: Castello Svevo di Brindisi, Castello Carlo V di Lecce, Castel del Monte, Castello Aragonese di Taranto, Castello Aragonese di Otranto, Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Francesco Romano è riuscito a coinvolgere tutti con importanti racconti storici, aneddoti e curiosità sui vari castelli. Sono state mostrate, inoltre, immagini delle strutture che rappresentano una vera e propria ricchezza. I visitatori sono stati letteralmente abbagliati dalla bellezza del Castello Alfonsino, soprattutto all’ora del tramonto, quando i colori diventano magici. Tutti hanno espresso la volontà di tornare al più presto, consapevoli della bellezza che hanno potuto ammirare. Un appuntamento veramente speciale che, sicuramente, verrà ripetuto in altre date, visto il successo riscontrato. L’evento, nell’ambito del progetto di Valorizzazione del Castello Alfonsino- Forte a Mare, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce, è stato organizzato dall’Associazione Le Colonne, fortemente voluto dalla dott.ssa Anna Cinti, Presidente “Associazione Le Colonne”. Anna Consales